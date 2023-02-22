Анчелотти: «Во втором матче с «Ливерпулем» придется много терпеть и работать»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Ливерпулем» (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нелегко добывать такие победы, прежде всего из-за того, как начался этот матч. Но мы никогда не теряли уверенности и понемногу взяли мяч под контроль. В целом это было невероятное выступление нашей команды. Мы сыграли только первую часть этого противостояния. Сегодня мы добились успеха, но нам нужно готовиться, что во втором матче придется много терпеть и работать.

Конечно, мы не ожидали, что начнем так, как начали, но после 0:2 я подумал о выездном матче с «Сити» в прошлом году и надеялся, что мы сможем сделать то же самое. В итоге получилось даже лучше... Они создавали нам проблемы слева, но когда мы начали действовать лучше в атаках, то немного сдвинули Вальверде к этой зоне, после чего стали лучше защищаться», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

Ответная игра состоится через три недели в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» — 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.