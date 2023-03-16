Анчелотти: «О жеребьевке я не беспокоюсь. Мы просто должны побеждать»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Ливерпулем» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы провели хороший матч. Без серьезных спадов. Серьезные, четкие идеи. И все закончилось хорошо. О жеребьевке я не беспокоюсь. Мы просто должны побеждать. Вот и все! Кроос и Модрич здорово сыграли сегодня. Владение мячом вызывало беспокойство у команды, но они приложили огромные усилия, чтобы держать нити игры под контролем. У нас очень современная команда — классная, опатная, преданная своему делу. Полная концентрация.

Лига чемпионов — очень капризный турнир. Его по-прежнему нелегко выиграть. В 1/4 финала вышли команды, которых многие не видели на этой стадии. В первую очередь это касается клубов серии А. Но мы должны сосредоточиться на своей игре и на победах», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

В первом матче мадридская команда выиграла 5:2, поэтому по сумме двух встреч вышла в 1/4 финала. Жеребьевка состоится 17 марта.