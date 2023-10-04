Анчелотти: «Наполи» — соперник лютый, игравший амбициозно и с гордо поднятой головой»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Наполи» (3:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Игра — тяжелая, но хорошая. «Наполи» — соперник лютый, игравший амбициозно и с гордо поднятой головой. Я видел, что в первом тайме у нас было полно решений, в частности, благодаря Беллингему и Родриго, особенно когда они вдвоем убежали от своих опекунов и вышли один на один. Мы и в самом деле хорошо вели борьбу, мы знали, как держать оборону, когда в матче наступила решающая фаза. Так же как и использовать свои возможности, когда таковые появлялись.

Против таких хороших команд, как «Наполи», обычно в игре возникают фрагменты, которые надо перетерпеть. Когда вышел Модрич, а это произошло в тот момент, когда нам нужно было лучше держать контроль, он смог его добавить. Благодаря своему опыту и мастерству он сделал именно то, что нам было необходимо», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

«Реал» с 6 очками стал единоличным лидером группы C. «Наполи» с 3 очками занимает 2-е место.