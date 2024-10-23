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Анчелотти — о победе над «Боруссией»: «Это был лучший второй тайм в сезоне»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча общего этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» (5:2).

«Это был лучший второй тайм в сезоне. Мы оказали больше давления на соперника. Я думаю, что мы были очень робкими в первом тайме, после перерыва мы начали с гораздо меньшей интенсивностью. Я знал, что у нас гораздо больше энергии. В перерыве я сказал исправить мелкие детали. Выигрывать единоборства, делать передачи, не ошибаться в них — вот где динамика игры могла измениться. Главное — хорошо начинать встречи, а не ждать, пока мы будем проигрывать 0:2. Нам нужно улучшить это, и я совершенно уверен, что мы это сделаем», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

У гостей голы забили Дониэлл Мален и Джейми Байноу-Гиттенс. Мадридцы отыгрались, уступая после первого тайма со счетом 0:2. У «сливочных» хет-трик оформил Винисиус, еще по голу забили Антонио Рюдигер и Лукас Васкес.

«Реал» набрал 6 очков и поднялся на 11-е место в таблице Лиги чемпионов». «Боруссия» с 6 очками — на 6-й строчке.

Карло Анчелотти
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал

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