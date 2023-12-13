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Лига чемпионов

Сегодня, 02:16

Анчелотти: «Мы контролировали игру с «Унионом» на протяжении 40 минут, но потом безумные две минуты все усложнили»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги заключительного матча группового турнира Лиги чемпионов против «Униона» (3:2).

«Странная игра. Мы хорошо ее контролировали на протяжении 40 минут, но потом безумные две минуты все для нас усложнили. Во втором тайме мы пытались действовать эффективнее, чаще использовали навесы с фланга, потому что у нас есть футболист, очень хорошо играющий головой, и он забил дважды.

Хоселу забил 8 голов, хорошо начал сезон и важен для нас. Когда команды плотно обороняются, он нам очень помогает благодаря своим характеристикам. Себальос забил заслуженный гол. Ему через многое пришлось пройти, чтобы вернуться, у него был не лучший период", — сказал главный тренер «Реала» в эфире Movistar.

«Реал» с 18 очками занял первое место в группе C, «Наполи» с 10 очками — на второй строчке, «Брага» с 4 очками — на третьей, «Унион» с 2 очками замкнул таблицу.

Карло Анчелотти
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Унион Берлин
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