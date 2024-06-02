Анчелотти — о победе в Лиге чемпионов: «К этому никогда не привыкнешь»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу в финале Лиги чемпионов над «Боруссией» (2:0).

«К этому никогда не привыкнешь. Это было очень сложно, намного сложнее, чем мы думали. В первом тайме нам пришлось помучаться. Во втором мы меньше теряли мяч, играли лучше — но это уже все мелочи. Мы выиграли. Мечта продолжается!» — приводит слова Анчелотти Movistar.

Для Анчелотти это пятая победа в Лиге чемпионов: дважды 64-летний итальянец выигрывал с «Миланом» и трижды — с «Реалом». Это рекорд среди всех тренеров. По три раза Лигу чемпионов / Кубок европейских чемпионов выигрывали Боб Пейсли, Зинедин Зидан и Хосеп Гвардиола.