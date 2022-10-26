Анчелотти — о поражении от «Лейпцига»: «Именно два первых гола стали решающими»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Лейпцига» (2:3) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Как только мы пропустили второй гол, «Лейпциг» начал играть в удобный для себя контратакующий футбол. Именно два первых гола стали решающими, и «Лейпциг» взял игру в свои руки», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

«Реал» лидирует в своей группе с 10 очками и гарантировал себе выход в плей-офф. «Лейпциг» набрал 9 очков и идет вторым в таблице.