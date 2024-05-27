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Сегодня, 08:17

Анчелотти прокомментировал выбор состава «Реала» на финальный матч Лиги чемпионов с «Боруссией»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о выборе состава на финальный матч Лиги чемпионов с «Боруссией» Дортмунд.

«У меня есть неделя, чтобы подумать об этом, у нас, очевидно, есть некоторые сомнения. До пятницы мы собираемся наслаждаться этим моментом, финалом. Мы собираемся максимально подготовиться к нему и постараемся выиграть матч в субботу», — цитирует Анчелотти Marca.

Сообщалось, что игру пропустит Орельен Тчуамени. Он получил стрессовую травму левой стопы после ответной игры в 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1).

Финальный матч Лиги чемпионов состоится на «Уэмбли» 1 июня. Начало — в 22.00 мск.

Карло Анчелотти
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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