Анчелотти — о матче с «Манчестер Сити»: «Гвардиола может быть спокоен, я не приготовил сюрпризов»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что он приготовил сюрпризов на второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Сюрприз для Гвардиолы? Нет. Я думаю, мы очень хорошо знаем друг друга. Пеп может быть спокоен, потому что я не планирую ничего придумывать», — приводит слова Анчелотти Marca.

Первая игра 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» закончилась со счетом 3:3. Ответная встреча состоится 17 апреля в Манчестере. Начало — в 22.00 мск.