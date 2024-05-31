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Сегодня, 19:54

Анчелотти рассказал, какой вратарь выйдет в старте «Реала» в финале Лиги чемпионов

Анчелотти: «Куртуа начнет в старте финал Лиги чемпионов»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что бельгиец Тибо Куртуа будет защищать ворота мадридской команды в финальном матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

«Лунин заболел гриппом, но завтра он поедет на игру. С ним все в порядке, но матч он начнет на скамейке, а Куртуа выйдет в стартовом составе», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Куртуа пропустил почти весь сезон-2023/24 из-за травмы крестообразной связки. Во время его отсутствия первым номером «Реала» в воротах стал украинец Андрей Лунин.

Матч между «Реалом» и «Боруссией» состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 мск. Главным арбитром встречи назначен словенец Славко Винчич.

Мадридская команда не проигрывает в финалах Лиги чемпионов на протяжении восьми матчей подряд.

Карло Анчелотти
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
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