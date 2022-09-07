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Лига чемпионов

7 сентября, 03:28

Анчелотти рассказал о травме Бензема

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Селтиком» (3:0) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Нападающий мадридской команды Карим Бензема получил травму и был заменен.

«Сейчас не похоже, что у Бензема есть серьезные проблемы. Кажется, что это больше неприятная боль, но завтра мы обследуем его колено еще раз. Я решил, что это матч для Азара, когда нам пришлось заменить Карима, потому что центральные защитники «Селтика» не прессинговали. В первом тайме мы определенно могли играть лучше, а второй тайм был идеальным», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

Во втором туре Лиги чемпионов «Реал» сыграет против «Лейпцига». Матч состоится 14 сентября.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035651--celtic-vs-real-madrid/
Карим Бензема
Карло Анчелотти
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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