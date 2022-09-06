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Лига чемпионов

6 сентября, 06:53

Анчелотти: «Селтик» показывает классный футбол, «Реал» относится к нему с уважением»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча первого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Селтика».

«Это будет тяжелый матч. Как и мы, «Селтик» набрал хорошую форму и показывает очень интенсивный футбол. Мы готовы хорошо начать групповой этап. «Селтик» показывает классный футбол, и мы относимся к нему с уважением, как и к двум другим командам группы. Все мы можем вспомнить, что случилось в прошлом году с «Шерифом». На групповых этапах всегда были сюрпризы, и я думаю, борьба в нашей группе будет очень ровной», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Матч «Селтик» — «Реал» пройдет сегодня, 6 сентября и начнется в 22:00 мск. В другой встрече группы «Лейпциг» сыграет с «Шахтером».

Карло Анчелотти
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Селтик
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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