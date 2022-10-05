Анчелотти сообщил, что Бензема выйдет в стартовом составе «Реала» на матч с «Шахтером»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что форвард Карим Бензема выйдет в стартовом составе «Реала» на матч с «Шахтером» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Октябрь — всегда важный игровой период как в чемпионате Испании, так и в Лиге чемпионов. Будем надеяться, что у нас мощный состав. Карим Бензема хорош всегда. Он выйдет в основном составе. У него сейчас отличная физическая форма. Он не забивал в последних матчах, так как не играл. Зато он хорошо демонстрировал себя на тренировках. Увидим, проявит ли он себя в привычном облике — как выдающийся футболист», — приводит слова Анчелотти сайт УЕФА.

Форвард получил повреждение в матче Лиги чемпионов с «Селтиком» (3:0) 6 сентября. 2 октября он впервые после травмы сыграл в ла лиге против «Осасуны» (1:1) и не забил пенальти. 34-летний футболист провел за «Реал» 6 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Матч «Реал» — «Шахтер» состоится сегодня, 5 октября. Начало — в 22.00 мск.