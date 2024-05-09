Анчелотти стал первым тренером в истории с шестью выходами в финал Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти установил рекорд по числу выходов в финалы Лиги чемпионов.

8 мая «Реал» на своем поле обыграл «Баварию» (2:1) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Мадридцы одержали победу по сумме двух встреч (4:3) и вышли в финал турнира.

Анчелотти попал в финал Лиги чемпионов в шестой раз в своей тренерской карьере. Ранее он трижды выходил в финал с «Миланом» и дважды с «Реалом». При этом команда итальянца уступила в решающей встрече только единожды — в сезоне-2004/05 «Милан» проиграл «Ливерпулю» (3:3, пенальти 2:3).

В финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией», которая в полуфинале обыграла «ПСЖ» (1:0, 1:0). Решающий матч пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.