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Сегодня, 00:33

Анчелотти стал первым тренером в истории с шестью выходами в финал Лиги чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Карло Анчелотти.
Фото Reuters
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти установил рекорд по числу выходов в финалы Лиги чемпионов.

8 мая «Реал» на своем поле обыграл «Баварию» (2:1) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Мадридцы одержали победу по сумме двух встреч (4:3) и вышли в финал турнира.

Анчелотти попал в финал Лиги чемпионов в шестой раз в своей тренерской карьере. Ранее он трижды выходил в финал с «Миланом» и дважды с «Реалом». При этом команда итальянца уступила в решающей встрече только единожды — в сезоне-2004/05 «Милан» проиграл «Ливерпулю» (3:3, пенальти 2:3).

В финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией», которая в полуфинале обыграла «ПСЖ» (1:0, 1:0). Решающий матч пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Карло Анчелотти
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Реал
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