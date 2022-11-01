Сегодня, 21:07
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о цели команды на предстоящий матч с «Селтиком» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
«Это важный матч. Наша цель — занять первое место в группе. «Селтик» — сильная команда. Мы хотим снова показать свой лучший уровень, и для этого созданы все условия. «Селтик» будет играть в свою игру со всей страстью. Я очень уважаю эту команду», — приводит Marca слова Анчелотти.
Матч между «Реалом» и «Селтиком» пройдет 2 ноября. Начало — в 20.45 по московскому времени.
На данный момент команда Анчелотти с 10 очками лидирует в турнирной таблице своей группы. «Селтик» занимает последнее место (2 очка).
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