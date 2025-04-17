Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

17 апреля, 08:25

Анчелотти — о целях «Реала» после вылета из ЛЧ: «В данный момент мы боремся за титул ла лиги»

Сергей Ярошенко
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти
Карло Анчелотти.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал главные цели мадридского клуба на оставшуюся часть сезона после вылета из Лиги чемпионов.

«Что мы будем делать в этой ситуации? В данный момент мы боремся за титул ла лиги. Да, у нас есть отставание, но впереди матч с «Барселоной». А также финал Кубка и клубный чемпионат мира в этом бесконечном сезоне. Нам нужно поднять голову и учиться на своих ошибках», — цитирует Анчелотти AS.

«Реал» проиграл «Арсеналу» (1:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и выбыл из турнира (1-5 по сумме двух встреч). Мадридская команда не смогла выйти в полуфинал турнира впервые с 2020 года.

Карло Анчелотти
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
Читайте также
В СМИ сообщили детали предложенного США союзникам плана по урегулированию на Украине
«Спартак» остался в чемпионской гонке? Команда Станковича — фаворит Кубка? На что красно-белые надеются в концовке сезона
Неймар снова получил травму и покинул поле на электрокаре
Сделка США с Украиной и предупреждение о срыве переговоров. Что пишут СМИ
Мать убила троих детей в Канске, их выжившего брата избивал отец. Главное
The Athletic: Панарина обвиняли в сексуальном насилии в США
Популярное видео
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета Лига чемпионов, плей-офф: стыковые матчи и сетка, соперники и пары
Семин — о Лиге чемпионов: «Не чувствую повышения зрелищности»
Семин назвал выдающимися противостояния в полуфинале Лиги чемпионов
В чем секрет успехов «Интера». В Лиге чемпионов команда Индзаги снова наводит на соперников ужас
Винисиус: «Реал» всегда возвращается!»
«Интер» Индзаги — самая адаптивная команда в Лиге чемпионов. «Баварию» выбили за счет неожиданного козыря
«Бавария» поплыла: перед вылетом от «Интера» защитник Станишич напал на бол-боя
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя