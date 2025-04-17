17 апреля, 08:25
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал главные цели мадридского клуба на оставшуюся часть сезона после вылета из Лиги чемпионов.
«Что мы будем делать в этой ситуации? В данный момент мы боремся за титул ла лиги. Да, у нас есть отставание, но впереди матч с «Барселоной». А также финал Кубка и клубный чемпионат мира в этом бесконечном сезоне. Нам нужно поднять голову и учиться на своих ошибках», — цитирует Анчелотти AS.
«Реал» проиграл «Арсеналу» (1:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и выбыл из турнира (1-5 по сумме двух встреч). Мадридская команда не смогла выйти в полуфинал турнира впервые с 2020 года.