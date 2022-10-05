Андре Онана: «Вся вселенная «Интера» хотела победить «Барселону»

Вратарь «Интера» Андре Онана прокомментировал победу над «Барселоной» (1:0) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Как я и говорил перед матчем, нам противостояла великолепная команда, но мы ни на секунду не теряли стремления к победе. Я доволен тем, как сработалась команда. Неслучайно мы вышли победителями — мы это заслужили. В футболе, как и в жизни, бывают сложные моменты. Сегодня я за каждого очень рад — это была победа, которую желали все мы. Вся вселенная «Интера» хотела победить и переломить себя в эти трудные времена», — циитрует пресс-служба УЕФА Онана.

«Интер» набрал 6 очков и обошел «Барселону» в турнирной таблице, выйдя на 2-е место в группе.