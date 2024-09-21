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Сегодня, 08:30

Аршавин о новом формате ЛЧ: «УЕФА нужно сделать все, чтобы оттянуть создание Суперлиги»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Андрей Аршавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Член правления «Зенита» Андрей Аршавин поделился с «СЭ» мнением о новом формате Лиги чемпионов УЕФА.

«Я о новом формате давно знал. Много кто выступает за, но есть и те, кто против. Посмотрим, как будет складываться. Это сделано для того, чтобы было больше матчей в Лиге чемпионов, чтобы команды заработали больше денег. В УЕФА по-другому не могли поступить. Им нужно делать все, чтобы богатые клубы были довольны и больше зарабатывали, чтобы оттянуть создание Суперлиги», — сказал Аршавин «СЭ».

С сезона-2024/25 УЕФА ввел изменения в формат Лиги чемпионов. Теперь в групповом этапе принимают участие 36 команд. Вместо разделения на группы проводится турнир с единой таблицей.

По результатам группового этапа восемь лучших клубов автоматически попадают в 1/8 финала, а команды, занявшие с 9-го по 24-е места, делятся на пары по жеребьевке и играют раунд плей-ин в двухматчевом формате. Клубы, оказавшиеся на местах с 25-го по 36-е, вылетают из еврокубков.

Андрей Аршавин
Футбол
Лига чемпионов УЕФА

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