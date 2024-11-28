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Сегодня, 04:16

Ди Мария: «Бенфика» провела отличный матч, но победа над «Монако» далась нелегко»

Евгений Козинов
Корреспондент
Анхель Ди Мария.
Фото Reuters
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Нападающий «Бенфики» Анхель Ди Мария прокомментировал победу над «Монако» (3:2) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Я очень рад победе. Мы нуждались в ней. Это очень важные три очка, потому что мы проиграли два предыдущих матча, и нам надо было менять ситуацию. Это был трудный матч. «Монако» — отличная команда, в которой много молодых и скоростных игроков. Я считаю, что мы провели отличный матч, но победа далась нелегко», — цитирует пресс-служба УЕФА Ди Марию.

«Монако» с 10 очками занимает 8-е место в турнирной таблице. «Бенфика» набрала 9 очков и поднялась на 14-ю позицию.

Анхель Ди&nbsp;Мария. Передачи Ди Марии нокаутировали «Монако», «Црвена Звезда» разгромила «Штутгарт», ПСВ устроил историчнеский камбэк
Анхель Ди Мария
Футбол
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