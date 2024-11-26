Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 01:35

Аранда: «Матч с «Ливерпулем» может показать, что никакого кризиса у «Реала» не было»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок «Реала» Карлос Аранда поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Реал» сейчас в очень хорошей форме, несмотря на катастрофические проблемы с составом. Матч с «Ливерпулем» очень важен. Он может окончательно доказать, что никакого кризиса и не было. Потеря Вининсиуса значима, но Анчелотти решит это, а Мбаппе получит больше свободы», — приводит слова Аранды «Евро-Футбол.Ру».

Матч «Ливерпуль» — «Реал» пройдет 27 ноября и начнется в 23:00 мск. Английский клуб с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице, мадридцы с 6 очками — на 18-й строчке из 36.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Вратаря «Челмета» Щетилина сбил пьяный водитель в Челябинске
Глава МИД Британии пообещал оказать поддержку взятому в плен под Курском наемнику
Медведев назвал удары дальнобойным оружием по РФ нарушением «красных линий»
«Зенит» больше не боятся. Что происходит с командой Семака
Матч за звание чемпиона мира по шахматам-2024: основная информация
Украинская журналистка призвала Илона Маска провести аудит на Украине
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Бавария» — «ПСЖ», игры «Манчестер Сити» и «Барселоны». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Оформивший хет-трик в матче с «Манчестер Сити» Дьекереш признан игроком недели в Лиге чемпионов
Глава МВД Франции раскритиковал баннер в поддержку Палестины на матче «ПСЖ» — «Атлетико»
«Не выручил». Доннарумма получил низкие оценки за матч ЛЧ с «Атлетико»
Болельщик «Баварии» умер во время матча с «Бенфикой». Фанаты поддерживали клуб молча
«Интер» — «Арсенал»: судья ошибочно не удалил Артету
Сегодня
Вчера
Неделя