Аранда: «Матч с «Ливерпулем» может показать, что никакого кризиса у «Реала» не было»

Бывший игрок «Реала» Карлос Аранда поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Реал» сейчас в очень хорошей форме, несмотря на катастрофические проблемы с составом. Матч с «Ливерпулем» очень важен. Он может окончательно доказать, что никакого кризиса и не было. Потеря Вининсиуса значима, но Анчелотти решит это, а Мбаппе получит больше свободы», — приводит слова Аранды «Евро-Футбол.Ру».

Матч «Ливерпуль» — «Реал» пройдет 27 ноября и начнется в 23:00 мск. Английский клуб с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице, мадридцы с 6 очками — на 18-й строчке из 36.