Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 02:13

Слот — о победе «Ливерпуля» над «Реалом»: «Все понимают, насколько это особенный момент»

Евгений Козинов
Корреспондент
Арне Слот.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу над «Реалом» в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Все понимают, насколько это особенный момент, когда играешь с командой, так много раз побеждавшей в Лиге чемпионов. На протяжении долгих лет она была для «Ливерпуля» настоящей головной болью. Каждый раз, когда «Реал» нам угрожал, это было из-за нас самих. Считаю, что можем играть интенсивнее и лучше действовать с мячом», — цитирует пресс-служба УЕФА Слота.

«Ливерпуль» одержал 5 побед в 5 матчах и лидирует в турнирной таблице. «Реал» с 6 очками располагается на 24-й строчке.

Килиан Мбаппе. Мбаппе продолжает страдать — не забил с пенальти в важнейший момент. После этого «Ливерпуль» придушил «Реал»
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Реал
Арне Слот

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
ЦБ РФ приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке до конца года
В раде обвинили Зеленского в утрате веры украинцев в родину
Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы в центре Москвы
Президентом Грузии может стать чемпион России по футболу Кавелашвили
Взятки судьям давали криптовалютой. Самарский губернатор раскрыл коррупцию в футболе
Глава Самарской области Федорищев заявил о коррупции в российском футболе
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Виртц, Альварес, Ретеги и Тилльман претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
«Реал» — первый действующий победитель Лиги чемпионов, проигравший три матча в группе
Слот: «Мбаппе и Салах показали нам сегодня, что они такие же люди»
Анчелотти: «Мбаппе — выдающийся игрок, мы должны быть терпеливы»
В 5-м туре установлен рекорд результативности в Лиге чемпионов
Модрич: «В Лиге чемпионов всегда возникают тяжелые моменты»
Сегодня
Вчера
Неделя