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Сегодня, 03:23

Слот: «Мбаппе и Салах показали нам сегодня, что они такие же люди»

Евгений Козинов
Корреспондент
Арне Слот.
Фото Reuters
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после победы над «Реалом» (2:0) прокомментировал нереализованные Килианом Мбаппе и Мохамедом Салахом пенальти.

«Оба показали нам сегодня, что они такие же люди. В случае с Мбаппе потрясающ был Келлехер. Он для нас сотворил нечто необыкновенное, как, впрочем, и другой наш вратарь [Алиссон], который не менее великолепен», — цитирует пресс-служба УЕФА Слота.

«Ливерпуль» одержал 5 побед в 5 матчах и лидирует в турнирной таблице. «Реал» с 6 очками располагается на 24-й строчке.

Килиан Мбаппе. Мбаппе продолжает страдать — не забил с пенальти в важнейший момент. После этого «Ливерпуль» придушил «Реал»
Источник: Официальный сайт УЕФА
Килиан Мбаппе
Мохамед Салах
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
Арне Слот

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