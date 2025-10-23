Слот: «Ливерпуль» нуждался в победе»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал крупную победу над «Айнтрахтом» (5:1) в матче 3-го тура общего этапап Лиги чемпионов.

«Мы нуждались в победе, но еще больше мы нуждались в хорошей игре. Мы хотели создать много моментов и получить награду в виде победы. Ребятам это удалось. Первый момент у «Айнтрахта», возможно, был единственным. Мы почти ничего не допустили у своих ворот», — цитирует официальный сайт УЕФА Слота.

«Ливерпуль» с 6 очками занимает 10-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Айнтрахт» идет на 22-й строчке — 3 очка.