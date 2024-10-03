Слот объяснил, за счет чего «Ливерпуль» обыграл «Болонью»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу над «Болоньей» (2:0) в матче 2-го тура основого турнира Лиги чемпионов.

«Трудный матч. Знали, что у «Болоньи» своеобразный стиль игры. Вратарь был единственным нашим игроком, у которого было свободное пространство, так что нам часто приходилось участвовать в единоборствах. Нам удалось забить быстрый гол, но потребовалось какое-то время, чтобы забить второй», — цитирует пресс-служба УЕФА Слота.

«Ливерпуль» с 6 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице. «Болонья» (1 очко) — 26-я.