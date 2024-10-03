Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 02:08

Слот объяснил, за счет чего «Ливерпуль» обыграл «Болонью»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу над «Болоньей» (2:0) в матче 2-го тура основого турнира Лиги чемпионов.

«Трудный матч. Знали, что у «Болоньи» своеобразный стиль игры. Вратарь был единственным нашим игроком, у которого было свободное пространство, так что нам часто приходилось участвовать в единоборствах. Нам удалось забить быстрый гол, но потребовалось какое-то время, чтобы забить второй», — цитирует пресс-служба УЕФА Слота.

«Ливерпуль» с 6 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице. «Болонья» (1 очко) — 26-я.

Жоанатан Дэвид атакует ворота &laquo;Реала&raquo;. «Реал» проиграл «Лиллю», крутой камбэк «Ювентуса», Эмери победил «Баварию» и напомнил великую историю «Астон Виллы»
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
ФК Болонья
ФК Ливерпуль
Арне Слот

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Путин назначил Артема Жогу полпредом президента в Уральском федеральном округе
«Уберите Доннарумму и верните Сафонова». Почему фанаты «ПСЖ» хотят заменить итальянского вратаря на россиянина
Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение CAS по делу Валиевой
В Хабаровске горит театр на площади 1 тыс. кв. м
Госдеп США рассказал о роли третьих стран в предложенном Украиной «плане победы»
Первый гол Виллиана Жозе принес «Спартаку» победу над «Динамо»
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Бруну Лаже объяснил, как «Бенфике» удалось обыграть «Атлетико»
Симеоне: «Во втором тайме «Атлетико» просто бросил играть»
Облак: «К сожалению для нас, «Атлетико» проиграл 0:4, а могло быть и хуже»
Анчелотти: «Лилль» был сильнее, и мы должны это принять»
Влахович: «Счастлив, что забил два гола, но еще больше я рад победе»
Розе — о поражении от «Ювентуса»: «Порой нужно признавать индивидуальное мастерство соперника»,
Сегодня
Вчера
Неделя