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Сегодня, 02:07

Слот: «Контролировали ситуацию, если не считать последние 15-20 минут»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу над «Лейпцигом» (1:0) в 3-м туре основной стадии Лиги чемпионов.

«Мы очень довольны победой. Знали, что это будет очень трудный выездной матч, но больше всего меня порадовало то, что мы контролировали ситуацию, если не считать последние 15-20 минут, в ходе которых нам здорово помогли оба центральных защитника и вратарь», — цитирует пресс-служба УЕФА Слота.

«Ливерпуль» с 9 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. «Лейпциг» с тремя поражениями на 31-й строчке.

Игрок &laquo;Манчестер Сити&raquo; Эрлинг Холлан забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Спарты&raquo;. 23&nbsp;октября 2024. Космический гол Холанна, «Ливерпуль» бьет рекорды, «Лилль» — кошмар испанских грандов
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
Арне Слот

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