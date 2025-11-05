Слот — о победе над «Реалом»: «Это наша лучшая игра в сезоне»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу над «Реалом» (1:0) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Отличная игра против команды, которая проиграла лишь однажды в этом сезоне. А ведь мы могли сыграть даже лучше. Еще одна победа над очень хорошей командой. Как и «Вилла», мадридцы сейчас в отличной форме. Это был отличный матч — думаю, мы можем с уверенностью сказать, что это наша лучшая игра в сезоне. Ребята приложили максимум усилий, чтобы не позволить им хозяйничать на нашей половине поля», — цитирует пресс-служба УЕФА Слота.

«Ливерпуль» набрал 9 очков и догнал «Реал» в турнирной таблице. Команды занимают 6-е и 5-е места соответственно.