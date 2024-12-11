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Слот: «Летом состав «Жироны» заметно ослабел, и сейчас дорогого стоит то, как они бьются»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу над «Жироной» (1:0) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Летом состав «Жироны» заметно ослабел, и сейчас дорогого стоит то, как они бьются против нас, «Фейеноорда» и ПСВ. Это многое о них говорит. Мне даже почти жаль «Жирону». Это очень хорошая команда, и она заслуживает большего, чем три очка в таблице. У них был отличный план на игру, также отдельно отмечу их вратаря, который проявил себя блестяще.

Алиссон совершенно точно не выглядел так, что он пропустил два месяца. После матча я даже шутил в раздевалке, где говорил, что команда, возможно, решила проверить, каков он сейчас в деле, и поэтому позволила сопернику так часто бить по воротам. Алиссон продемонстрировал, почему для меня он — всегда номер один», — цитирует пресс-служба УЕФА Слота.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Арне Слот
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