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Лига чемпионов

Сегодня, 06:33

Сакки — о финале ЛЧ: «Как «Интеру» остановить Холанна? Дробовиком»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Милана» Арриго Сакки высказался о предстоящем матче «Интера» против «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

«Как «Интер» может остановить Холанна? Дробовиком… Шутки в сторону, крайние защитники «Интера» будут прикреплены к вингерам «Сити», а это означает, что Холанн останется один среди трех центральных защитников. Если кто-то из троих не закроет Де Брюйне или не подключится другой игрок, «Ман Сити» превзойдет «Интер» численностью в центре поля.

Когда мой «Милан» встречался с «Наполи» Марадоны и Кареки, я беспокоился о том, чтобы не позволить этим двум звездам завладеть мячом. Поэтому я попросил организовать прессинг на плеймейкера. Однако «Интер» не сильно прессингует. Я думаю, что они построят игру, основанную на внимании к обороне и быстрых контратаках», — приводит слова Сакки La Gazzetta dello Sport.

Также он заявил, что «Интеру» нельзя отсиживаться в обороне все 90 минут матча с «Сити».

«Интер» хорошо играет на контратаках, они должны сосредоточиться на этом и пугать «Сити» быстрыми вспышками, чтобы они не чувствовали себя так свободно, как им хочется. Против «Сити» нельзя отсиживаться в обороне все 90 минут, рано или поздно они забьют», — сказал Сакки.

Финальный матч ЛЧ пройдет на стадионе в Стамбуле 10 июня. Начало встречи — 22.00 мск.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
Арриго Сакки
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