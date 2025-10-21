«Арсенал» и «Атлетико» сыграют в Лиге чемпионов УЕФА 21 октября

«Арсенал» и «Атлетико» сыграют в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 во вторник, 21 октября. Игра на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) начинается в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

21 октября, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Лондоне и всего вечера Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Арсенал» — «Атлетико» также доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В России смотреть игру на «Эмирейтс» в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по подписке.

Во 2-м туре турнира «канониры» победили «Олимпиакос» со счетом 2:0, а мадридцы обыграли «Айнтрахт» — 5:1.