Лига чемпионов.
21 октября, 23:51

«Арсенал» забил 4 гола за 13 минут и разгромил «Атлетико» в Лиге чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Reuters

«Арсенал» на своем поле разгромил «Атлетико» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 4:0.

Канониры забили 4 гола за 13 минут во втором тайме — отличились Габриэль Магальяйнс (57-я минута), Габриэл Мартинелли (64-я) и Виктор Дьекереш, который оформил дубль (67-я и 70-я).

«Арсенал» (9 очков) одержал третью победу в трех турах и занимает третье место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Атлетико» (3) идет 18-м в таблице.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
21 октября, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
4:0
Атлетико
5

  • Иньес Андреста

    Как же так, Симеоне

    22.10.2025

  • Топотун

    Ларс посадил Пня-Жабу на бутылку!

    22.10.2025

  • Ботокс007

    Он может...

    22.10.2025

  • Топотун

    Ларс тебе яйца оторвет за такие слова !

    22.10.2025

  • Ботокс007

    Порвали. На поле были футболисты из Словакии, Словении, Норвегии, Швеции. Из великой футбольной державы - России - никого. В АПЛ - никого. РПЛ - это футбольный колхоз "Размеры Ильича", из которого, к тому же, не выпускают играть с нормальными людьми. Ров с крокодилами. Допрыгались. Пхеньян - наше все. Блестящий комментарий Дениса Казанского. Особенно на фоне той дичи, что порой несут на Матч ТВ.

    21.10.2025

    Футбол
    Лига чемпионов УЕФА
    ФК Арсенал (Лондон)
    ФК Атлетико
