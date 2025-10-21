«Арсенал» забил 4 гола за 13 минут и разгромил «Атлетико» в Лиге чемпионов

«Арсенал» на своем поле разгромил «Атлетико» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 4:0. Канониры забили 4 гола за 13 минут во втором тайме — отличились Габриэль Магальяйнс (57-я минута), Габриэл Мартинелли (64-я) и Виктор Дьекереш, который оформил дубль (67-я и 70-я). «Арсенал» (9 очков) одержал третью победу в трех турах и занимает третье место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Атлетико» (3) идет 18-м в таблице. Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

21 октября, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)

