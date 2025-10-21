«Арсенал» забил 4 гола за 13 минут и разгромил «Атлетико» в Лиге чемпионов

21 октября, 23:51
«Арсенал» на своем поле разгромил «Атлетико» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 4:0.
Канониры забили 4 гола за 13 минут во втором тайме — отличились Габриэль Магальяйнс (57-я минута), Габриэл Мартинелли (64-я) и Виктор Дьекереш, который оформил дубль (67-я и 70-я).
«Арсенал» (9 очков) одержал третью победу в трех турах и занимает третье место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Атлетико» (3) идет 18-м в таблице.
Иньес Андреста
Как же так, Симеоне
22.10.2025
Топотун
Ларс посадил Пня-Жабу на бутылку!
22.10.2025
Ботокс007
Он может...
22.10.2025
Топотун
Ларс тебе яйца оторвет за такие слова !
22.10.2025
Ботокс007
Порвали. На поле были футболисты из Словакии, Словении, Норвегии, Швеции. Из великой футбольной державы - России - никого. В АПЛ - никого. РПЛ - это футбольный колхоз "Размеры Ильича", из которого, к тому же, не выпускают играть с нормальными людьми. Ров с крокодилами. Допрыгались. Пхеньян - наше все. Блестящий комментарий Дениса Казанского. Особенно на фоне той дичи, что порой несут на Матч ТВ.
21.10.2025