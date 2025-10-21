«Арсенал» — «Атлетико»: Дьекереш, Серлот и Альварес выйдут с первых минут, Гризманн в запасе

«Арсенал» и «Атлетико» объявили составы на матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли, Субименди, Райс, Эзе, Сака, Дьекереш, Мартинелли.

Запасные: Кепа, Сетфорд, Уайт, Хинкапье, Москера, Калафьори, Мерино, Нергор, Нванери, Троссар.

«Атлетико»: Облак, Льоренте, Хименес, Ле Норман, Ганцко, Симеоне, Барриос, Коке, Гонсалес, Серлот, Альварес.

Запасные: Муссо, Галан, Лангле, Молина, Мартин, Пубиль, Руджери, Распадори, Галлахер, Баэна, Гризманн, Альмада.

Игра «Арсенал» — «Атлетико» пройдет во вторник, 21 октября, и начнется в 22.00 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию этого и других матчей вечера.

«Арсенал» занимает пятое место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 6 очками, «Атлетико» идет на 11-й строчке с 3 очками.