22 октября, 00:11

Дьекереш признан лучшим игроком матча

Евгений Козинов
Корреспондент
Виктор Дьекереш.
Фото Reuters

Нападающий «Арсенала» Виктор Дьекереш признан лучшим игроком матча 3-го тура общей стадии Лиги чемпионов против «Атлетико» (4:0). Швед в этой встрече оформил дубль.

«Свою награду Дьекереш получает за то, как в целом провел игру. Он идеально выступал в качестве самого первого защитника своей команды, агрессивно прессингуя и отлично блокируя действия соперника. За этот тяжелый труд он и был вознагражден двумя забитыми мячами», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«Арсенал» с 9 очками и занимает 3-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Атлетико» с 3 очками идет 18-м в таблице.

Нападающий &laquo;Арсенала&raquo; Виктор Дьекереш забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Атлетико&raquo;.«Арсенал» провел идеальный матч, растерзав «Атлетико» в Лиге чемпионов. Так выглядит настоящее доминирование
Источник: Официальный сайт УЕФА
Виктор Дьекереш
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
