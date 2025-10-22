Дьекереш признан лучшим игроком матча

Нападающий «Арсенала» Виктор Дьекереш признан лучшим игроком матча 3-го тура общей стадии Лиги чемпионов против «Атлетико» (4:0). Швед в этой встрече оформил дубль.

«Свою награду Дьекереш получает за то, как в целом провел игру. Он идеально выступал в качестве самого первого защитника своей команды, агрессивно прессингуя и отлично блокируя действия соперника. За этот тяжелый труд он и был вознагражден двумя забитыми мячами», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«Арсенал» с 9 очками и занимает 3-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Атлетико» с 3 очками идет 18-м в таблице.