«Арсенал» и «Атлетико» встретятся в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 21 октября. Матч начнется в 22.00 по московскому времени и пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия).

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

21 октября, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового вечера Лиги чемпионов. Отслеживать ключевые события и результат игры «Арсенал» — «Атлетико» можно в матч-центре нашего сайта.

Трансляция игры в Лондоне в прямом эфире пройдет на онлайн-платформе «Okko Спорт», контент которой доступен по подписке. Стриминговый сервис организует переклички вечерних встреч Лиги чемпионов (все игры с началом в 22.00 мск в одном окне).

«Арсенал» во 2-м туре общего этапа победил «Олимпиакос» (2:0), а «Атлетико» — «Айнтрахт» (5:1).