«Арсенал» и «Атлетико» встретятся в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 21 октября. Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в Лондоне и всего вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Арсенал» — «Атлетико» можно также в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по платной подписке на стриминговый сервис. Платформа также проведет перекличку вечера ЛЧ в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне) с 21.55 мск.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

21 октября, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)

В двух турах общего этапа ЛЧ «Арсенал» набрал 6 очков, «Атлетико» — 3.