Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 21:02

«Арсенал» — «Бавария»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Telegram Дзен

Стали известны составы на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Бавария».

Встреча состоится 9 апреля в Лондоне. Начало — в 22.00 мск.

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Кивер, Эдегор, Жоржиньо, Райс, Сака, Хаверц, Мартинелли.

Запасные: Рамсдейл, Хейн, Парти, Жезус, Смит-Роу, Нкетиа, Томиясу, Троссар, Виейра, Нелсон, Эльнени, Зинченко.

«Бавария»: Нойер, Де Лигт, Дайер, Киммих, Дэвис, Лаймер, Горецка, Мусиала, Гнабри, Сане, Кейн.

Запасные: Перес, Ульрайх, Упамекано, Ким Мин Джэ, Коман, Шупо-Мотинг, Сарагоса, Геррейро, Мюллер, Тел, Мазрауи, Павлович.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Ответная игра пройдет 17 апреля в Мюнхене.

Лига чемпионов. 1/4 финала
09 апр, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Бавария

Мануэль Нойер
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
0
Читайте также
Лыжница Суркова заявила, что российские старты сейчас не хуже международных
Тимоти Шаламе снялся в продолжении «Дюны»
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Екатеринбуржцы вытащили «мертвый» матч и добили «Магнитку» за 7 секунд до овертайма. Что случилось в матче «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: жеребьевка 1/4 финала — пары и матчи
«Реал» — «Манчестер Сити» и «Арсенал» — «Бавария». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
«Реал» — «Манчестер Сити»: Холанн, Винисиус и Беллингем выйдут в старте, де Брейне — в запасе
«Арсенал» — «Бавария»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов в прямом эфире
«ПСЖ» — «Барселона» и «Атлетико» — «Боруссия». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
В Испании и Франции усилят меры безопасности перед матчами Лиги чемпионов
Деменко считает «Реал» фаворитом в матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» — «Манчестер Сити»: Холанн, Винисиус и Беллингем выйдут в старте, де Брейне — в запасе

Тарханов: «Реал» выглядит очень сильно, но буду болеть за «Манчестер Сити»