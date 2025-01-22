«Арсенал» и «Динамо» Загреб будут играть в 7-м туре Лиги чемпионов

Матч «Арсенал» — «Динамо» Загреб в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов пройдет в среду, 22 января. Начало игры на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) — в 23.00 по московскому времени.

За ключевыми события встречи «Арсенал» — «Динамо» Загреб можно следить в нашем матч-центре. «СЭ» проведет в среду текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов.

В прямом эфире трансляцию игры в Лондоне покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Весь контент платформы доступен при наличии подписки на сервис. Для вечерних встреч стриминговый сервис запускает перекличку моментов игр в одном окне.

После шести туров общего этапа «Арсенал» занимал третью строчку с 13 очками, предыдущим соперником лондонцев был «Монако» (3:0). У загребского «Динамо» — 8 очков и 24-е место в таблице, в декабрьском туре команда из столицы Хорватии сыграла вничью с «Селтиком» (0:0).