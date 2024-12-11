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«Арсенал» — «Монако»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Арсенал» и «Монако» встретятся в 6-м туре Лиги чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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Матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» — «Монако» пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) в среду, 11 декабря. Стартовый свисток — в 23.00 по московскому времени.

Трансляция встречи в прямом эфире пройдет на онлайн-платформе «Okko Спорт». Стриминговый сервис организует мультикаст — переклички всех вечерних игр Лиги чемпионов.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Арсенал» — «Монако» можно также в матч-центре нашего сайта.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
11 дек, 23:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Монако

«Арсенал» и «Монако» набрали по 10 очков после пяти туров общего этапа. «Канониры» две недели назад одержали победу над «Спортингом» (5:1), а «монегаски» — уступили «Бенфике» (2:3).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Монако
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