Сегодня, 09:40
«Арсенал» уверенно обыграл «Севилью» и практически решил для себя вопрос выхода в плей-офф.
Лондонцы упадут в зону Лиги Европы, если уступят в двух оставшихся матчах, ПСВ победит в Испании, а «Ланс» добудет в последнем туре хотя бы ничью.
Для «Севильи», несмотря на последнее место, еще ничего не потеряно. Две победы почти наверняка отправят испанцев в 1/8 финала, одна — в любимую Лигу Европы. В паре ПСВ и «Ланса» преимущество по личным встречам на стороне голландцев (1:1, 1:0).
«Арсенал» — «Севилья» — 2:0 (Троссар, 29. Сака, 64).
ПСВ — «Ланс» — 1:0 (де Йонг, 12). Удаление: Гилавоги («Ланс»), 90+2.
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И
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В
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Н
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П
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М
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О
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1. Арсенал
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4
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3
|
0
|
1
|
9-3
|
9
|
2. ПСВ
|
4
|
1
|
2
|
1
|
4-7
|
5
|
3. Ланс
|
4
|
1
|
2
|
1
|
4-4
|
5
|
4. Севилья
|
4
|
0
|
2
|
2
|
4-7
|
2
29 ноября. Севилья — ПСВ, Арсенал — Ланс.
12 декабря. Ланс — Севилья, ПСВ — Арсенал.