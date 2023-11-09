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Сегодня, 09:40

«Арсенал», ПСВ, «Ланс» и «Севилья» — кто попадет в плей-офф: расклад группы B Лиги чемпионов

Кирилл Бурдаков
Статистик
Фото Reuters
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«Арсенал» уверенно обыграл «Севилью» и практически решил для себя вопрос выхода в плей-офф.

Лондонцы упадут в зону Лиги Европы, если уступят в двух оставшихся матчах, ПСВ победит в Испании, а «Ланс» добудет в последнем туре хотя бы ничью.

Для «Севильи», несмотря на последнее место, еще ничего не потеряно. Две победы почти наверняка отправят испанцев в 1/8 финала, одна — в любимую Лигу Европы. В паре ПСВ и «Ланса» преимущество по личным встречам на стороне голландцев (1:1, 1:0).

Группа B

«Арсенал» — «Севилья» — 2:0 (Троссар, 29. Сака, 64).

ПСВ — «Ланс» — 1:0 (де Йонг, 12). Удаление: Гилавоги («Ланс»), 90+2.

И

В

Н

П

М

О

1. Арсенал

4

3

0

1

9-3

9

2. ПСВ

4

1

2

1

4-7

5

3. Ланс

4

1

2

1

4-4

5

4. Севилья

4

0

2

2

4-7

2

29 ноября. Севилья — ПСВ, Арсенал — Ланс.

12 декабря. Ланс — Севилья, ПСВ — Арсенал.

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