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«Арсенал» — «ПСЖ»: дата и время начала матча 1/2 финала Лиги чемпионов

«Арсенал» сыграет с «ПСЖ» в 1/2 финала Лиги чемпионов 29 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Матвей Сафонов (ФК «ПСЖ»).
Фото Global Look Press
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«Арсенал» сыграет с «ПСЖ» в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2024/2025 во вторник, 29 апреля. Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события противостояния «Арсенал» — «ПСЖ» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на онлайн-платформе Оkkо по платной подписке.

Лига чемпионов. 1/2 финала.
29 апреля, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
ПСЖ

Команда Микеля Артеты в 1/4 финала обыграла «Реал» в двух матчах (3:0, 2:1), парижане победили «Астон Виллу» по сумме двух встреч (3:1, 2:3).

Ответная игра состоится 7 мая в Париже.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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