Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 20:58

«Арсенал» — «ПСЖ»: Доннарумма вернулся в старт парижан, Сафонов остался в запасе

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «ПСЖ» на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Игра пройдет в Лондоне. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не попал в стартовый состав. Он начнет матч в запасе.

«Арсенал»: Райя, Калафьори, Габриэль, Салиба, Тимбер, Парти, Райс, Мартинелли, Хаверц, Сака, Троссар.

«ПСЖ»: Доннарумма, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Невеш, Витинья, Заир Эмери, Барколя, Ли, Дуэ.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «ПСЖ».

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
01 окт, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
ПСЖ

Матвей Сафонов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
ВЦИОМ выносит приговор: в России всего 4 процента футбольных болельщиков, специалисты не верят этим цифрам. Неужели в России перестали любить футбол, а Аршавин с Яшиным так и остались главными звездами
В России началось серийное производство беспилотника «Одуванчик»
Вирус на плюс: россиян атакует троян с имитацией уведомлений от банков
Усманов выиграл суд против телеканала ARD по делу о «системе подкупа»
Родионенко сообщила, что олимпийский чемпион Никита Нагорный завершил карьеру
СМИ сообщили о запуске Ираном около 400 ракет по территории Израиля
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Арсенал» — «ПСЖ», «Манчестер Сити» — «Слован». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
«Брест» разгромил «Зальцбург» и одержал вторую победу в Лиге чемпионов
«Штутгарт» не сумел победить «Спарту» в Лиге чемпионов
«Барселона» — «Янг Бойз»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
«Лилль» — «Реал», «Астон Вилла» — «Бавария», игры «Ливерпуля», «Монако» и «Ювентуса». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
«Арсенал» — «ПСЖ»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
Сегодня
Вчера
Неделя