«Арсенал» — «ПСЖ»: Доннарумма вернулся в старт парижан, Сафонов остался в запасе

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «ПСЖ» на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Игра пройдет в Лондоне. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не попал в стартовый состав. Он начнет матч в запасе.

«Арсенал»: Райя, Калафьори, Габриэль, Салиба, Тимбер, Парти, Райс, Мартинелли, Хаверц, Сака, Троссар.

«ПСЖ»: Доннарумма, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Невеш, Витинья, Заир Эмери, Барколя, Ли, Дуэ.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «ПСЖ».