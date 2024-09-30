«Арсенал» и «ПСЖ» встретятся в матче общего этапа Лиги чемпионов

«Арсенал» примет «ПСЖ» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 1 октября. Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, начало — в 22.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт», трансляция доступна по подписке. Стриминговый сервис также ведет переклички вечерних встреч Лиги чемпионов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Основные события игры «Арсенал» — «ПСЖ» можете отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В 1-м туре «Арсенал» сыграл вничью с «Аталантой» (0:0), а «ПСЖ» победил «Жирону» (1:0).

В общем этапе Лиги чемпионов принимают участие 36 команд. Восемь клубов напрямую попадут в 1/8 финала, а занявшие места с 9-го по 24-е команды сыграют стыковые матчи.