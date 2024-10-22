«Арсенал» на своем поле примет «Шахтер» в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 22 октября. Матч пройдет на стадионе «Эмирэйтс Стдэдиум» в Лондоне (Англия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями встречи «Арсенал» — «Шахтер» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть на онлайн-платформе Okko по платной подписке. Также на сервисе «Okko Спорт» будет доступна перекличка игр в формате мультикаста.

В истории очных противостояний соперники встречались дважды. Счет 2-2.

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