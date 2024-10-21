«Арсенал» примет «Шахтер» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 22 октября, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Смотреть игру в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт», контент которой доступен по подписке. Стриминговый сервис организует переклички вечерних встреч Лиги чемпионов.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Арсенал» — «Шахтер» отслеживайте в матч-центре на сайте «СЭ».

Во 2-м туре общего этапа «Арсенал» победил «ПСЖ» (2:0), а «Шахтер» уступил «Аталанте» (0:3).