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Сегодня, 22:00

«Арсенал» — «Шахтер»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Арсенал» примет «Шахтер» в Лиге чемпионов 22 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Арсенал» примет «Шахтер» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 22 октября, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Смотреть игру в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт», контент которой доступен по подписке. Стриминговый сервис организует переклички вечерних встреч Лиги чемпионов.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Арсенал» — «Шахтер» отслеживайте в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
22 окт, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Шахтер

Во 2-м туре общего этапа «Арсенал» победил «ПСЖ» (2:0), а «Шахтер» уступил «Аталанте» (0:3).

ФК Арсенал (Тула)
ФК Шахтер (Донецк)

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