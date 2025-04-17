«Арсенал» сыграет в 1/2 финала Лиги чемпионов впервые за 16 лет

«Арсенал» по сумме двух матчей победил «Реал» (5-1) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Последний раз лондонская команда играла на этой стадии турнира в сезоне-2008/09. Тогда «Арсенал» под руководством Арсена Венгера уступил «Манчестер Юнайтед» (0:1, 1:3).

В финал Лиги чемпионов «канониры» выходили только один раз — в 2006 году, когда проиграли «Барселоне» (1:2).

В полуфинале турнира этого сезона «Арсенал» встретится с «ПСЖ». Первая игра команд состоится 29 апреля в Лондоне, ответная — 6 мая в Париже.