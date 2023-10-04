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Лига чемпионов

Сегодня, 01:21

Артета объяснил, почему «Арсенал» проиграл «Лансу»

Евгений Козинов
Корреспондент
Микель Артета.
Фото Reuters
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Ланса» (1:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мои поздравления «Лансу». Пришлось нелегко. Как мы все видели, это действительно хорошая команда, и атмосфера была исключительной. Мы сделали самое трудное — забили первыми и полностью контролировали игру, но им подвернулся удачный момент, они забили и вернулись в игру», — цитирует пресс-служба УЕФА Артету.

«Ланс» с 4 очками после двух туров лидирует в группе B, а «Арсенал» занимает вторую строчку (3 очка).

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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039102--lens-vs-arsenal/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ланс
Микель Артета
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