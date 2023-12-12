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Лига чемпионов

Сегодня, 02:59

Артета: «ПСВ действительно впечатляет тем, как играет команда. Они могут быть чрезвычайно доминирующими»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от заключительного матча группового турнира Лиги чемпионов против ПСВ.

«ПСВ действительно впечатляет тем, как они играют, их последовательность и то, как они выигрывают матчи. Они могут быть чрезвычайно доминирующими. Это огромная заслуга тренерского штаба. С Букайо Сака все в порядке. С несколькими игроками мы решили провести еще один день восстановления. Он сыграл много времени», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.

Матч ПСВ — «Арсенал» пройдет 12 декабря в Нидерландах и начнется в 20:45 мск. Обе команды гарантировали выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСВ
Микель Артета
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