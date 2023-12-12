Артета: «ПСВ действительно впечатляет тем, как играет команда. Они могут быть чрезвычайно доминирующими»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от заключительного матча группового турнира Лиги чемпионов против ПСВ.

«ПСВ действительно впечатляет тем, как они играют, их последовательность и то, как они выигрывают матчи. Они могут быть чрезвычайно доминирующими. Это огромная заслуга тренерского штаба. С Букайо Сака все в порядке. С несколькими игроками мы решили провести еще один день восстановления. Он сыграл много времени», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.

Матч ПСВ — «Арсенал» пройдет 12 декабря в Нидерландах и начнется в 20:45 мск. Обе команды гарантировали выход в плей-офф Лиги чемпионов.