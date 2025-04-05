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5 апреля, 12:40

Артета раскрыл рецепт победы «Арсенала» над «Реалом» в Лиге чемпионов

Камила Абдурахманова
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета обозначил ключевые составляющие успеха в предстоящем матче против «Реала».

«Прежде всего — абсолютная вера. С первой до последней минуты мы должны быть убеждены в своем превосходстве. В Лиге чемпионов исход часто решают мгновения — и мы обязаны быть готовы использовать каждое такое мгновение», — заявил специалист в интервью AS.

Первый матч 1/4 финала между «Реалом» и «Арсеналом» состоится во вторник, 8 апреля. Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало матча в 22:00 по московскому времени.

Источник: AS
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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Реал
Микель Артета
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