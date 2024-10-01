Артета: «Нам будет сложно с «ПСЖ», эта команда всегда доминирует на поле»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, чего ждет от матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Формат турнира в этом сезоне изменился, а уровень соперников, наверное, наивысший в Европе. Отличная возможность проявить себя. Нам будет сложно с «ПСЖ». Эта команда всегда доминирует на поле и явно выражает свои намерения. Когда у «ПСЖ» нет мяча, он пытается сразу же вернуть его себе, игроки накидываются толпой и начинают прессинговать. Таков футбол Луиса Энрике, он всегда требует от своих команд действовать так», — приводит официальный сайт УЕФА слова Артеты.

Матч «Арсенал» — «ПСЖ» состоится во вторник, 1 октября и начнется в 22.00 (мск).