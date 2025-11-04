Видео
4 ноября, 02:56

Артета сообщил, что Дьекереш не сыграет со «Славией»

Павел Лопатко

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о состоянии нападающего Виктора Дьекереша.

«Я обеспокоен, потому что у него не было особых проблем с мышцами, и ему пришлось покинуть поле, а он что-то чувствовал. Он определенно не сможет сыграть со «Славией». Сегодня он не тренировался. В ближайшие несколько дней нам нужно провести еще несколько обследований, чтобы понять степень повреждения. Как вы и сказали, он был в действительно хорошем настроении, в действительно хорошей форме. Он очень важен для команды. Но на завтра у нас его нет. Вот и все», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.

27-летний швед Дьекереш в сезоне-2025/26 в 14 матчах забил 6 голов.

«Арсенал» сыграет со «Славией» в выездном матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 4 ноября и начнется в 20.45 по московскому времени.

Виктор Дьекереш
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
