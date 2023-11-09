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Сегодня, 02:35

Артур Жорже: «60-я минута стала решающей в матче с «Реалом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Браги» Артур Жорже прокомментировал поражение от «Реала» (0:3) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Полагаю, 60-я минута стала решающей. Эти слова не ставят под сомнение победу «Реала», поскольку она неоспорима. И все же мы были командой с личностями в ее составе и не смогли воспользоваться появившимися возможностями. Футбол к этому и сводится. Насколько только могли, мы старались бороться до конца. Ему стоит не вешать носа и искать следующие возможности, которые у него появятся. Нам жаль, что получилось так, но нужно двигаться дальше», — цитирует пресс-служба УЕФА Жорже.

«Реал» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места, набрав 12 очков за 4 матча. «Брага» с 3 очками занимает третье место в группе С.

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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039144--real-madrid-vs-braga/
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